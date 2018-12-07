Кияни у грудні отримають платіжки з новими цінами на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Жителі Києва після 15 грудня отримають платіжні квитанції за листопад з новими цінами на газ - у 8,55 грн за куб. м. Про це УНН повідомили у контакт-центрі "Київгазу".
"Буде зазначено 8 гривень 55 копійок (за куб. м - ред.) у квитанції за листопад, і така квитанція надходитиме після 15 грудня", - повідомили у контакт-центрі "Київгазу".
Так, ціну на газ для населення з 1 листопада встановлено постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня.
Ціна на газ для населення столиці, у разі наявності газових лічильників, "з 1 листопада 2018 року по 31 грудня 2019 року ціна на природний газ, що використовується населенням, встановлена у розмірі" 8,54892 грн/куб. м з ПДВ. Ціна підвищилася на близько 1,59 грн/куб. м. у порівнянні з попередньою, яка діяла з 1 квітня 2017 року по 1 листопада 2018 року.
Згідно з даними "Київгазу", плата за користування газом у разі відсутності газових лічильників розраховується за ціною газу 8,54892 грн/куб. м.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.