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Киян попередили про сильний вітер до кінця доби

Киян попередили про сильний вітер до кінця доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У столиці до кінця доби утримається сильний вітер. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 серпня пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження на суботу, 17 серпня, - на сході країни очікуються зливи та грози.

16 серпня на півночі і місцями на півдні України очікуються дощі, температура повітря сягатиме 30 градусів тепла.

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