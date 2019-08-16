Киян попередили про сильний вітер до кінця доби
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У столиці до кінця доби утримається сильний вітер. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 серпня пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження на суботу, 17 серпня, - на сході країни очікуються зливи та грози.
16 серпня на півночі і місцями на півдні України очікуються дощі, температура повітря сягатиме 30 градусів тепла.