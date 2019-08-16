Киевлян предупредили о сильном ветре до конца суток
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В столице до конца суток будет удерживаться сильный ветер. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайший час и до конца суток 16 августа порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение на субботу, 17 августа - на востоке страны ожидаются ливни и грозы.
16 августа на севере и местами на юге Украины ожидаются дожди, температура воздуха будет достигать 30 градусов тепла.