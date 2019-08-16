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"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
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Киевлян предупредили о сильном ветре до конца суток

Киевлян предупредили о сильном ветре до конца суток

Киев • УНН

 • 20016 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В столице до конца суток будет удерживаться сильный ветер. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайший час и до конца суток 16 августа порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение на субботу, 17 августа - на востоке страны ожидаются ливни и грозы.

16 августа на севере и местами на юге Украины ожидаются дожди, температура воздуха будет достигать 30 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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