Китайські літаки та кораблі залишаються навколо Тайваню навіть після закінчення навчань
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Китайські військові літаки та військові кораблі все ще знаходилися у водах навколо Тайваню, заявило міністерство оборони острова у вівторок після закінчення триденних військових навчань. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Китайський військовий корабель був помічений у вівторок (11 квітня) під час навчань із бойовою стріляниною поблизу Тайванської протоки, пише Reuters.
Хоча Китай заявив у понеділок увечері, що навчання закінчилися, міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило дев'ять китайських кораблів і 26 літаків, які виконують бойове патрулювання навколо острова у вівторок.
У понеділок 91 китайський військовий літак здійснив польоти навколо острова.
Доповнення
Китай розпочав свої навчання у суботу після того, як президент Цай Інвень повернулась до Тайбею після зустрічі в Лос-Анджелесі зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.
Китай імітував точкові атаки та блокаду Тайваню під час навчань, запустивши десятки винищувачів та бомбардувальників.