Китайские самолеты и корабли остаются вокруг Тайваня даже после окончания учений
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Китайские военные самолеты и военные корабли все еще находились в водах вокруг Тайваня, заявило министерство обороны острова во вторник после окончания трехдневных военных учений. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Китайский военный корабль был замечен во вторник (11 апреля) во время учений с боевой стрельбой вблизи Тайваньского пролива, пишет Reuters.
Хотя Китай заявил в понедельник вечером, что учения закончились, министерство обороны Тайваня заявило, что обнаружило девять китайских кораблей и 26 самолетов, выполняющих боевое патрулирование вокруг острова во вторник.
В понедельник 91 китайский военный самолет совершил полеты вокруг острова.
Дополнение
Китай начал свои учения в субботу после того, как президент Цай Инвэнь вернулась в Тайбэй после встречи в Лос-Анджелесе со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.
Китай имитировал точечные атаки и блокаду Тайваня во время учений, запустив десятки истребителей и бомбардировщиков.