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Китай звинуватив США у підриві взаємної довіри між країнами

Китай звинуватив США у підриві взаємної довіри між країнами

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що США систематично "пригнічуючи Китай, серйозно підривають довіру між двома країнами". Про це повідомляє агентство Reuters, інформує УНН.

"Така поведінка схожа на параною. Вона серйозно шкодить з такою важкістю закладену основу взаємної довіри між Китаєм і США", - заявив дипломат.

За словами Ван І, Сполучені Штати багаторазово критикували соціальний лад Китаю і бездоказово звинувачували його влади в різноманітних злочинах. Він заявив, що США "збилися зі шляху" у своєму баченні Китаю і світу взагалі, закликавши Вашингтон поглянути на КНР із раціональних позицій.

Нагадаємо, 2 грудня Китай запровадив санкції проти США через систематичне втручання, як вважають у Пекіні, Вашингтону у внутрішні справи Піднебесної.

Це було відповіддю КНР на підписання американським президентом Дональдом Трампом закону про демократію та права людини у Гонконзі.

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