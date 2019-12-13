Китай звинуватив США у підриві взаємної довіри між країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що США систематично "пригнічуючи Китай, серйозно підривають довіру між двома країнами". Про це повідомляє агентство Reuters, інформує УНН.
"Така поведінка схожа на параною. Вона серйозно шкодить з такою важкістю закладену основу взаємної довіри між Китаєм і США", - заявив дипломат.
За словами Ван І, Сполучені Штати багаторазово критикували соціальний лад Китаю і бездоказово звинувачували його влади в різноманітних злочинах. Він заявив, що США "збилися зі шляху" у своєму баченні Китаю і світу взагалі, закликавши Вашингтон поглянути на КНР із раціональних позицій.
Нагадаємо, 2 грудня Китай запровадив санкції проти США через систематичне втручання, як вважають у Пекіні, Вашингтону у внутрішні справи Піднебесної.
Це було відповіддю КНР на підписання американським президентом Дональдом Трампом закону про демократію та права людини у Гонконзі.