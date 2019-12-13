Китай обвинил США в подрыве взаимного доверия между странами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что США систематически "подавляя Китай, серьезно подрывают доверие между двумя странами". Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
"Такое поведение похоже на паранойю. Оно серьезно повреждает с таким трудом заложенную основу взаимного доверия между Китаем и США", - заявил дипломат.
По словам Ван И, Соединенные Штаты многократно критиковали социальный строй Китая и бездоказательно обвиняли его власти в самых разных преступлениях. Он заявил, что США "сбились с пути" в своем видении Китая и мира вообще, и призвал их взглянуть на КНР с рациональных позиций.
Напомним, 2 декабря Китай ввел санкции против США из-за систематического вмешательства, как считают в Пекине, Вашингтона во внутренние дела Поднебесной.
Это было ответом КНР на подписание американским президентом Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.