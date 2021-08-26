Китай вирішив звернутися до ВООЗ: просить розслідувати роботу декількох лабораторій у США

Деталі

Лист, спрямований главі ВООЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, є першим офіційним запитом Китаю по дипломатичних каналах на розслідування діяльності цих установ у США. До звернення на адресу глави ВООЗ докладено колективний лист, підписаний більш ніж 25 млн громадянами Китаю з вимогою розслідувати дії США у Форт-Детріку.

Чень Сюй при цьому нагадав, що ймовірність поширення вірусу SARS-CoV-2 в людській популяції, що викликала пандемію COVID-19, в результаті витоку з Уханьского інституту вірусології є вкрай малоймовірною. Однак, продовжив Чень Сюй, якщо хтось наполягає, що ця версія продовжує мати право на існування, то об’єктом прозорого розслідування повинні стати лабораторії, подібні тим, що знаходяться у Форт-Детріку і Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл — головному кампусі в цій системі університетів.

За даними Global Times, Форт-Детрік (штат Меріленд) є центром біологічних досліджень військових США, і головний їхній учасник — Інститут медичних досліджень інфекційних захворювань армії США (USAMRIID).

Газета нагадує, що USAMRIID працював з командою епідеміолога Ральфа Баріка з Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл, а результати їхніх досліджень, що публікувалися, показують, що не пізніше 2003 року ці структури вже мали просунуті технології для синтезування і модифікації коронавірусів, що викликають важкий гострий респіраторний синдром.

Генеральний директор департаменту з контролю над озброєннями МЗС КНР Фу Цун в свою чергу заявляв, що США більше за інших країн спонсорували і проводили дослідження коронавірусів. При цьому, за даними китайської сторони, команда Баріка лідирувала в світі в цій галузі, тому розслідування роботи його лабораторії дозволить дізнатися, чи привела її активність або могла призвести до появи SARS-CoV-2.

Раніше

У спільному звіті ВООЗ і Китаю, опублікованому в березні за підсумками місії ВООЗ в Ухані в 2021 році, був зроблений висновок про те, що витік вірусу з лабораторії “вкрай малоймовірний”. У доповіді йшлося про те, що найбільш вірогідний сценарій появи COVID-19 — перехід захворювання від кажанів до іншої тварини, яка пізніше заразила людей.

Президент США Джо Байден раніше в цьому році доручив спецслужбам провести 90-денну перевірку теорій походження COVID-19. Прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі заявила в понеділок, що звіт стане доступним для широкої публіки в найближчі дні.

Тим часом, в американських ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що дані цього звіту не дозволяють зробити остаточні висновки з приводу COVID-19.