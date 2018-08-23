Китай подасть скаргу до СОТ проти мит США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Китай у четвер заявив, що подасть скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) проти нових американських мит на китайські товари загальним обсягом 16 мільярдів доларів США для розгляду. Про це з посиланням на повідомлення міністерства торгівлі КНР повідомляє Xinhua, передає УНН.
Подаючи скаргу у рамках механізму вирішення спорів СОТ, Китай захищає вільну торгівлю і багатосторонню систему, а також свої законні права та інтереси, сказав представник міністерства торгівлі КНР.
Навмисно наклавши мита в четвер, США, очевидно, порушили правила СОТ, йдеться в заяві.
"Китай твердо виступає проти цього і повинен знову вдатися до необхідних контрзаходів", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНН, мита у 25% на ввезені з Китаю в США товари, загальна вартість яких оцінюється в 16 млрд доларів, введені сьогодні, 23 серпня. Китай ввів мита у відповідь у 25% на американські товари.
Нагадаємо, Туреччина направила скаргу проти США в СОТ через мита.