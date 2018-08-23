Китай подаст жалобу в ВТО против пошлин США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Китай в четверг заявил, что подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) против новых американских пошлин на китайские товары общим объемом 16 миллиардов долларов США для разбирательства. Об этом со ссылкой на сообщение министерства торговли КНР сообщает Xinhua, передает УНН.
Подавая жалобу в рамках механизма разрешения споров ВТО, Китай защищает свободную торговлю и многостороннюю систему, а также свои законные права и интересы, сказал представитель министерства торговли КНР.
Преднамеренно наложив пошлины в четверг, США, очевидно, нарушили правила ВТО, говорится в заявлении.
"Китай твердо выступает против этого и должен опять принять необходимые контрмеры", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в 16 млрд долларов, введенные сегодня, 23 августа. Китай ввел пошлины в ответ в 25% на американские товары.
Напомним, Турция направила жалобу против США в ВТО из-за пошлин.