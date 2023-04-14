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Китай закликав очільницю МЗС Німеччини не читати лекції про права людини

Китай закликав очільницю МЗС Німеччини не читати лекції про права людини

Київ • УНН

 • 1614098 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністри закордонних справ Німеччини та Китаю під час зустрічі не дійшли згоди, щодо питання прав людини в КНР. Голова МЗС ФРН Анналена Бербок нагадала про Статут і Конвенцію ООН, у відповідь її колега - міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган - зазначив, що "Китай не потребує вчителя з Заходу", пише УНН з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

Деталі

Китай не хоче, щоб йому читали лекції про права людини, заявив міністр закордонних справ Цінь Ган під час зустрічі з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Він відкинув попередню критику Бербок щодо ситуації з правами людини в КНР, сказавши, що кожна держава має свої власні обставини та культурно-історичне походження. Коли справа доходить до прав людини, "у світі немає єдиних стандартів", сказав він.

Цитата

"Китай найменше потребує вчителя із Заходу", - заявив пресі очильник китайського МЗС після переговорів із німецькою колегою.

Однак Бербок зазначила, що у світі справді існують "спільні стандарти" щодо прав людини, і нагадала Цінь Гану про Статут ООН і Конвенцію ООН з прав людини. За її словами, Хартія містить "універсальні" права людини, яких зобов’язані дотримуватися всі члени ООН. Раніше Бербок висловлювала стурбованість тим, що простір для громадянського суспільства та прав людини в Китаї обмежується.

У відповідь на звинувачення у переслідуванні, особливо мусульманських уйгурів у північно-західному регіоні Сіньцзян, міністр закордонних справ Китаю заявив, що це не питання прав людини, а боротьба з радикалізмом і сепаратизмом. Зараз, однак, ситуація в Сіньцзяні "стабільна". За його словами, люди живуть "дуже щасливим життям". Є антикитайські сили, які використовують проблему Сіньцзяну, щоб стримати зростання Китаю у світі, вони також хочуть порушити ситуацію в Сіньцзяні, сказав він. Іноземні сили повинні триматися подалі від регіону, зазначив Цінь Ган.

Доповнення

Міністром закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розпочала свій візит до Китаю в портовому місті Тяньцзінь 13 квітня, за день до того, як мала провести політичні переговори в Пекіні. Вони мають охопити низку делікатних питань, від пошуку кращого балансу у відносинах з Китаєм до війни в Україні. Бербок шукає можливості майбутньої співпраці між Німеччиною та КНР, одночасно зменшуючи ризики односторонньої залежності своєї країни від Пекіна. Але враховуючи позицію Пекіна щодо війни рф проти України та зростаючу напружену ситуацію навколо Тайваню, очікується, що цей візит, ймовірно, стане однією з найважчих дипломатично місій за час перебування Бербок на посаді.

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