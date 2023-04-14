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Китай призвал главу МИД Германии не читать лекции о правах человека

Китай призвал главу МИД Германии не читать лекции о правах человека

Киев • УНН

 • 1614094 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министры иностранных дел Германии и Китая во время встречи не пришли к согласию, по вопросу прав человека в КНР. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок напомнила об Уставе и Конвенции ООН, в ответ ее коллега министр иностранных дел Китая Цинь Ган отметил, что "Китай не нуждается в учителе с Запада", пишет УНН со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Детали

Китай не хочет, чтобы ему читали лекции о правах человека, заявил министр иностранных дел Цинь Ган во время встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Он отверг предыдущую критику Бербок относительно ситуации с правами человека в КНР, сказав, что каждое государство имеет свои собственные обстоятельства и культурно-историческое происхождение. Когда дело доходит до прав человека, "в мире нет единых стандартов", сказал он.

Цитата

"Китай меньше всего нуждается в учителе с Запада", - заявил прессе глава китайского МИДа после переговоров с немецкой коллегой.

Однако Бербок отметила, что в мире действительно существуют "общие стандарты" в отношении прав человека, и напомнила Цинь Гану об Уставе ООН и Конвенции ООН по правам человека. По ее словам, Хартия содержит "универсальные" права человека, которые обязаны соблюдать все члены ООН. Ранее Бербок выражала обеспокоенность тем, что пространство для гражданского общества и прав человека в Китае ограничивается.

В ответ на обвинения в преследовании, особенно мусульманских уйгуров в северо-западном регионе Синьцзян, министр иностранных дел Китая заявил, что это не вопрос прав человека, а борьба с радикализмом и сепаратизмом. Сейчас, однако, ситуация в Синьцзяне "стабильная". По его словам, люди живут "очень счастливой жизнью". Есть антикитайские силы, которые используют проблему Синьцзяна, чтобы сдержать рост Китая в мире. Они также хотят нарушить ситуацию в Синьцзяне, сказал он. Иностранные силы должны держаться подальше от региона, сказал Цинь Ган.

Дополнение

Министром иностранных дел Германии Анналена Бербок начала свой визит в Китай в портовом городе Тяньцзинь 13 апреля, за день до того, как должна была провести политические переговоры в Пекине. Они должны охватить ряд деликатных вопросов, от поиска лучшего баланса в отношениях с Китаем до войны в Украине. Бербок ищет возможности будущего сотрудничества между Германией и КНР, одновременно уменьшая риски односторонней зависимости своей страны от Пекина. Но учитывая позицию Пекина относительно войны рф против Украины и растущую напряженную ситуацию вокруг Тайваня, ожидается, что этот визит, вероятно, станет одной из самых тяжелых дипломатических миссий за время пребывания Бербок в должности.

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