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Китай оголосив про звільнення від додаткових тарифів нового списку товарів з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Китай у вівторок опублікував новий список американських товарів, які будуть звільнені від додаткових тарифів, введених на товари, що ввозяться з США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Китай оголосив про звільнення від додаткових тарифів нового списку товарів з США

"Китай звільнить від додаткових тарифів американські радари для літаків і деяке інше радіолокаційне обладнання, введених в ході торгового спору з США", - пише видання з посиланням на повідомлення тарифного бюро Держради Китаю.

Згідно з новим списком звільнення від тарифів, було додано 79 найменувань, включаючи медичні дезінфікуючі засоби, рідкоземельні руди, срібну і золоту руду і концентрат, деякі продукти на основі нікелю та алюмінієвих сплавів. Такі винятки будуть діяти протягом року, починаючи з 19 травня.

З вересня минулого року Китай випустив чотири списки товарів США, які можуть бути звільнені від мит у відповідь. Крім того, в лютому Китай оголосив список з 696 американських товарів, включаючи основні сільськогосподарські та енергетичні товари, які можуть бути виключені з-під "каральних" тарифів, щоб підтримати компанії, щоб вони почали закуповувати і імпортувати з США для реалізації "першої фази" торгової угоди між Китаєм і США.

Нагадаємо, у грудні Китай тимчасово відклав підвищення мит на товари з США.

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