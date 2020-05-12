Китай объявил об освобождении от дополнительных тарифов нового списка товаров из США
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Китай во вторник опубликовал новый список американских товаров, которые будут освобождены от дополнительных тарифов, введенных на товары, ввозимые из США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.
"Китай освободит от дополнительных тарифов американские радары для самолетов и некоторое другое радиолокационное оборудование, введенных в ходе торгового спора с США", - пишет издание со ссылкой на сообщение тарифного бюро Госсовета Китая.
Согласно новому списку освобождения от тарифов, было добавлено 79 наименований, включая медицинские дезинфицирующие средства, редкоземельные руды, серебряную и золотую руду и концентрат, некоторые продукты на основе никеля и алюминиевых сплавов. Такие исключения будут действовать в течение года, начиная с 19 мая.
С сентября прошлого года Китай выпустил четыре списка товаров США, которые могут быть освобождены от ответных пошлин. Кроме того, в феврале Китай объявил список из 696 американских товаров, включая основные сельскохозяйственные и энергетические товары, которые могут быть исключены из-под "карательных" тарифов, чтобы поддержать компании, чтобы они начали закупать и импортировать из США для реализации "первой фазы" торгового соглашения между Китаем и США.
Напомним, в декабре Китай временно отложил повышение пошлин на товары из США.