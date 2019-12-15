Китай тимчасово відклав підвищення мит на товари з США

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Влада Китаю тимчасово відклала заплановане на 15 грудня введення додаткових мит на імпорт з США, в тому числі автомобілі і автозапчастини. Про це йдеться в опублікованій в неділю заяві Комітету з митних зборів і тарифів при Держраді КНР, передає УНН.