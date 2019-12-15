Китай тимчасово відклав підвищення мит на товари з США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Влада Китаю тимчасово відклала заплановане на 15 грудня введення додаткових мит на імпорт з США, в тому числі автомобілі і автозапчастини. Про це йдеться в опублікованій в неділю заяві Комітету з митних зборів і тарифів при Держраді КНР, передає УНН.
“Введення запланованих на 15 грудня мит в розмірі 5% і 10% на деякі імпортні товари зі Сполучених Штатів тимчасово відкладається з 12:01 за місцевим часом (6:01 за київським часом — ред). Раніше заплановане підвищення ввізних мит на автомобілі і автозапчастини з США знову тимчасово відкладається”, — йдеться в документі.
Як наголошується в заяві, відомство планує продовжити роботу зі звільнення від мит нових категорій товарів зі Сполучених Штатів.
У минулу п’ятницю США офіційно відклали вступ в силу додаткових мит проти Китаю в розмірі 15% на певні товари з Китаю, заплановане на 15 грудня. В цей же день КНР і Сполучені Штати досягли угоди по першій фазі торгової угоди.