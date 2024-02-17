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Кіровоградщина: у соцмережах показали відео, як скажена лисиця нападає на собаку

Кіровоградщина: у соцмережах показали відео, як скажена лисиця нападає на собаку

Київ • УНН

 • 34894 перегляди

Випадок нападу скаженої лисиці на жінку та її двох дітей в Україні підкреслює необхідність контролювати популяцію лисиць та підвищувати обізнаність про ризики сказу.

Черговий випадок нападу хижої лисиці на собаку стався на Кіровоградщині, повідомляє УНН з посиланням на паблік екологів.

Автори стверджують, що саме в такий спосіб найчастіше відбувається зараження сказом від диких тварин.

"Після такого "знайомства" зі скаженою лисицею собака або кіт, зазвичай, помирають у муках за кілька днів", - йдеться у повідомленні.

Також автори наголошують, що таке відео - наглядний приклад для зооактивістів, які подеколи стають на захист скажених тварин.

"Якщо в мережі не буде таких відео, то зооактивісти будуть продовжувати запевняти суспільство та владу, що ніяких скажених лисиць немає і вовків немає, і сказу теж ... Вони в цьому році готують законопроєкти внесення вовка в червону книгу та заборони регулювання чисельності здичавілих собак та лисиць в мисливських угіддях. І коли до вас у двір зайде не одна скажена лисиця, а кілька, а ще вовки почнуть відвідувати село, тоді, можливо, ви по іншому будете до цього ставитись і самі почнете фіксувати випадки та надавати їм розголосу, щоб була відповідна реакція влади та суспільства", - наголошують автори.

До слова, голова Дніпропетровської облради повідомив про напад хижої лисиці на жінку з двома дітьми. Тим часом на Одещині виявлено вже 23 скажені лисиці та 13 шакалів. Влада видала наказ про термінові заходи з упередження поширення сказу.

Довідка

Сказ - це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу (англ. Rabies virus) із роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Причини сказу і шляхи передавання інфекції

Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через:

- укус;

- подряпину та мікроушкодження шкіри;

- потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки — з-поміж свійської фауни, а в дикій природі — лисиці та вовки. Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією для захисту території, членів зграї або здобуття їжі. Доведена можливість аерогенно-контактного зараження (у лабораторних умовах, під час відвідування печер, населених кажанами), коли вірус пасивно потрапляє через дрібні пошкодження кон’юнктиви, слизових ротоглотки. Якщо вас укусила чи лизнула безпритульна або дика тварина, негайно зверніться до лікаря. Зволікання може коштувати життя.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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