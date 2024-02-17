Кировоградщина: в соцсетях показали видео, как бешеная лиса нападает на собаку

Очередной случай нападения хищной лисы на собаку произошел на Кировоградщине, сообщает УНН со ссылкой на паблик экологов.

Авторы утверждают, что именно таким образом чаще всего происходит заражение бешенством от диких животных.

"После такого "знакомства" с бешеной лисой собака или кот, как правило, умирают в муках через несколько дней", - говорится в сообщении.

Также авторы отмечают, что такое видео - наглядный пример для зооактивистов, которые иногда становятся на защиту бешеных животных.

"Если в сети не будет таких видео, то зооактивисты будут продолжать уверять общество и власть, что никаких бешеных лисиц нет и волков нет, и бешенства тоже ... Они в этом году готовят законопроекты внесения волка в красную книгу и запрета регулирования численности одичавших собак и лисиц в охотничьих угодьях. И когда к вам во двор зайдет не одна бешеная лиса, а несколько, а еще волки начнут посещать село, тогда, возможно, вы по другому будете к этому относиться и сами начнете фиксировать случаи и придавать им огласку, чтобы была соответствующая реакция власти и общества", - отмечают авторы.

К слову, председатель Днепропетровского облсовета сообщил о нападении хищной лисы на женщину с двумя детьми. Тем временем в Одесской области выявлено уже 23 бешеные лисы и 13 шакалов. Власти издали приказ о срочных мерах по предупреждению распространения бешенства.

Справка

Бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства (англ. Rabies virus) из рода Lyssavirus. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

Причины бешенства и пути передачи инфекции

Человек может заразиться бешенством от инфицированного животного через:

- укус;

- царапину и микроповреждения кожи;

- попадание зараженной слюны на слизистые оболочки.

Контактным способом людей чаще всего инфицируют кошки и собаки - среди домашней фауны, а в дикой природе - лисы и волки. Особую опасность представляют бездомные животные, в частности собаки, для которых укус является инстинктивной реакцией для защиты территории, членов стаи или получения пищи. Доказана возможность аэрогенно-контактного заражения (в лабораторных условиях, при посещении пещер, населенных летучими мышами), когда вирус пассивно попадает через мелкие повреждения конъюнктивы, слизистых ротоглотки. Если вас укусило или лизнуло бездомное или дикое животное, немедленно обратитесь к врачу. Промедление может стоить жизни.