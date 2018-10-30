Кирило сказав, що намагався “по-братськи” поговорити з Варфоломієм про Україну

“Хтось мені з колег сказав: не треба їхати, це принизливо. А я подумав — ні, це не принизливо ... Я готовий пішки йти куди завгодно — з тим, щоб тільки запобігти такому розвитку подій, до якого, на жаль, ми прийшли сьогодні”, - сказав патріарх, коментуючи свій візит до Варфоломія 31 серпня для обговорення звернення Президента України Петра Порошенка до Константинопольського патріархату стосовно надання Томосу про автокефалію УПЦ.

“Навіть коли я відчував, що емоційний рівень мого співрозмовника починає перевищувати допустимий рівень — я його так за руку візьму, по-братськи скажу: "Ну, давайте спокійніше, ну, давайте поговоримо ...“, - додав він.

Патріарх зазначив, що був впевнений, що зможе донести до співрозмовника свою позицію, тому що “доводи Російської церкви були переконливими”. “Але, з іншого боку, позиція по Україні вже тоді була виражена досить різко і радикально. Але все-таки ще раз хочу сказати: надія вмирає останньою”, — додав патріарх Кирило. “Поговорили "від серця до серця", але цей крок не привів до позитивних результатів. Але за це вже не наша відповідальність”, — додав предстоятель РПЦ.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

Київський Патріархат закликав УАПЦ і УПЦ МП почати підготовку Об’єднавчого Собору.

Нагадаємо, створення єдиної помісної автокефальної Церкви і отримання Томосу про автокефалію має відбутися до кінця поточного року. Таку думку висловив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

На Архієрейському соборі для об’єднання трьох церков буде затверджена процедура обрання предстоятеля Єдиної помісної православної церкви.