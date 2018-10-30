Кирилл сказал, что пытался "по-братски" поговорить с Варфоломеем об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Глава Русской православной церкви Кирилл рассказал, что "по-братски" поговорил с Вселенским патриархом Варфоломеем, но "позиция по Украине уже тогда была выражена достаточно резко и радикально", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Кто-то мне из коллег сказал: не надо ехать, это унизительно. А я подумал - нет, это не унизительно ... Я готов пешком идти куда угодно - с тем, чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня", - сказал патриарх, комментируя свой визит к Варфоломею 31 августа для обсуждения обращения Президента Украины Петра Порошенко в Константинопольский патриархат относительно предоставления Томоса об автокефалии УПЦ.
"Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень - я его так за руку возьму, по-братски скажу: "Ну, давайте спокойнее, ну, давайте поговорим ...", - добавил он.
Патриарх отметил, что был уверен, что сможет донести до собеседника свою позицию, потому что "доводы Русской церкви были убедительными". "Но, с другой стороны, позиция по Украине уже тогда была выражена достаточно резко и радикально. Но все-таки еще раз хочу сказать: надежда умирает последней", - добавил патриарх Кирилл. "Поговорили "от сердца к сердцу", но этот шаг не привел к положительным результатам. Но за это уже не наша ответственность", - добавил предстоятель РПЦ.
Напомним, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.
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Напомним, создание единой поместной автокефальной Церкви и получение Томоса об автокефалии должно состояться до конца текущего года. Такое мнение высказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.
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