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Кіпр заморозив рахунки порушників санкцій щодо рф

Кіпр заморозив рахунки порушників санкцій щодо рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Влада Кіпру заморозила рахунки 13 осіб, яких пов'язують із російськими олігархами Романом Абрамовичем і Алішером Усмановим. Вони допомагали олігархам обходити санкції і приховувати їхні фінансові активи. Про це повідомив комісар з фінансів Кіпру Павлос Іоанну, передає УНН з посиланням на DW.

Іоанну повідомив, що Кіпр ухвалив жорсткі заходи щодо осіб і компаній, які, за відомостями США і Великої Британії, допомагали російським олігархам обходити санкції, введені проти рф через повномасштабне вторгнення в Україну.

За його словами, активи осіб і організацій, які підпали під обмежувальні заходи, заморожено.

Цитата

«Йдеться, зокрема, про реалізацію санкцій Великої Британії та США проти 13 фінансистів, які, як стверджується, допомагали російським олігархам обходити санкції та приховувати їхні фінансові активи. Повідомляється, що серед підозрюваних - як кіпріоти, так і особи, які мають і кіпрське, і російське громадянство», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Кіпр перевіряє своїх громадян на ухилення від антиросійських санкцій. Влада Кіпру також закликала місцеві банки дотримуватися санкцій проти Росії.

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