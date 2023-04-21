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Допомагають олігархам Ротенбергам обходити санкції: НАЗК внесло Омельницького та Бальцера до списку на санкції

Допомагають олігархам Ротенбергам обходити санкції: НАЗК внесло Омельницького та Бальцера до списку на санкції

Київ • УНН

 • 547068 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. НАЗК внесло Марка Омельницького та Григорія Бальцера до списку кандидатів на санкції. Їх підозрюють в співучасті у відмиванні грошей та здійсненні контрсанкційної діяльності в інтересах російських мільярдерів братів Аркадія і Бориса Ротенберга, які знаходяться під міжнародними санкціями. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАЗК.

Цитата

«І війну фінансувати, і картинами милуватися. Так, російські олігархи, втративши доступ до своїх величезних статків, використовують посередників та складні фінансові схеми з офшорними компаніями, наприклад для угод щодо коштовних витворів мистецтва, щоби обійти запроваджені проти них санкції», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обхід санкцій зараз є ключовою проблемою, через яку деякі росіяни все ще можуть користуватися благами демократичного світу.

«НАЗК внесло Марка Омельницького та Григорія Бальцера до списку кандидатів на санкції», - йдеться в повідомленні.

Додамо

Повідомляється, що Марк Омельницький народився в москві, має британське громадянство, є адвокатом, що створив та керував підставними компаніями за замовленням та в інтересах відомих російських олігархів Ротенбергів. Омельницький є засновником Markom Group (до складу якої входили Markom Management Ltd., Markom Nominees Ltd, Markom Partners Plc., Markom Directors та ішні). У публічному звіті Комітету внутрішньої безпеки сенату США за 2020 року був доведений безпосередній зв’язок між його компанією Markom Group та родиною Ротенбергів.

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Грегорі Бальцер є громадянином США, який проживає в Москві, засновник BALTZER Agency states та BALTZER CLUB. В НАЗК повідомляють, що Бальцер, так само як представник Ротенбергів, використовував підставні компанії для придбання творів мистецтва.

«Він виставляв на аукціон конкретні предмети мистецтва, купував їх, а потім передавав право власності на них компанії Streamort Limeted, яка і оплачувала їх вартість з коштів, які, як вказано у звіті, надходили з Highland Business - компанії, пов'язаної з Ротенбергами. Його компанія Baltzer Limited мала Markom Directors як свого директора, а Markom Secretaries Limited як свого секретаря. Заплутана схема, але, як ми бачимо, досить дієва», - зазначається в повідомленні.

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В НАЗК зауважують, що центральну роль у придбанні Ротенбергами творів мистецтва у Сполучених Штатах відігравали посередники.

«Зокрема, пан Омельницький і його компанія Markom Group створювали і підтримували підставні компанії для Ротенбергів, щоб приховати їх участь. А Грегорі Бальцер сприяв купівлі-продажу цінних творів мистецтва як до, так і після запровадження санкцій, не розкриваючи імен своїх клієнтів на аукціонах, наприклад, Christie's, щоб приховати їхню участь у певних операціях у сфері мистецтва», - інформує НАЗК.

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В НАЗК підсумовують, що таким чином, Марк Омельницький та Грегорі Бальцер є прямими співучасниками відмивання грошей та здійснення контрсанкційної діяльності в інтересах Ротенбергів, які знаходяться під міжнародними санкціями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та України.

«Закликаємо усіх міжнародних партнерів та державні органи інших країн застосувати жорсткі санкції проти цих осіб, оскільки, як вже стало зрозуміло за понад рік війни, саме санкції є дієвим інструментом у боротьбі з російським олігархічним порядком», - йдеться в повідомленні.

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