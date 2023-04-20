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Україна вже запровадила санкції проти майже 5 тисяч осіб, а також конфіскувала 17 млрд грн – Мінекономіки

Україна вже запровадила санкції проти майже 5 тисяч осіб, а також конфіскувала 17 млрд грн – Мінекономіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Україні введено санкції проти майже 5 тис фізичних осіб. Конфісковані кошти - 17 млрд грн спрямовані до цільового фонду бюджету України. Про це повідомив заступник міністра економіки, член Міжвідомчої групи з питань реалізації державної санкційної політики Олексій Соболев, передає УНН з посиланням на Мінекономіки.

Цитата

«За час роботи МРГ з питань реалізації державної санкційної політики опрацьовано, ухвалено Радою національної безпеки та оборони та введено в дію Указами Президента України санкції проти майже 5 000 фізичних осіб 3 000 юридичних осіб. На підставі позовів Міністерства юстиції ВАСУ вже ухвалено 16 позитивних рішень по вилученню майна підсанкційних осіб, майно перейшло до держави», - розповів Соболев.

Він зазначив, що у свою чергу конфісковані у підсанційних осіб кошти – а це 17 млрд гривень - спрямовані до цільового фонду бюджету України на відшкодування збитків, завданих російською агресією.

Також Соболев детально зупинився на планах України в питаннях санкційної політики на 2023 рік. Як розповів Олексій Соболев, цього року ключовими напрямками роботи України в питаннях санкційної політики будуть зокрема:

виявлення активів підсанкційних осіб в Україні з подальшим їх вилученням в дохід держави;

розробка санкційної ІТ системи – в тому числі її інтеграція з системами ЄС і санкційної коаліції;

посилення секторальних санкцій проти рф;

оцінка ефективності вже запроваджених санкцій, зокрема аналіз надходжень до бюджету від конфіскації активів росії, економічні наслідки галузевих санкцій, вплив на ланцюги поставок і регіональну торгівлю;

покращення глобальної координації з партнерами в питаннях санкційної політики, впровадження рекомендацій, розроблених групою Єрмака-Макфола.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти фізичних та юридичних осіб російської федерації.

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