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Украина уже ввела санкции против почти 5 тысяч человек, а также конфисковала 17 млрд грн - Минэкономики

Украина уже ввела санкции против почти 5 тысяч человек, а также конфисковала 17 млрд грн - Минэкономики

Киев • УНН

 • 592539 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Украине введены санкции против почти 5 тыс. физических лиц. Конфискованные средства – 17 млрд грн направлены в целевой фонд бюджета Украины. Об этом сообщил заместитель министра экономики, член Межведомственной группы по реализации государственной санкционной политики Алексей Соболев, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

Цитата

«За время работы МРГ по вопросам реализации государственной санкционной политики обработано, принято Советом национальной безопасности и обороны и введено в действие Указами Президента Украины санкции против почти 5 000 физических лиц и 3 000 юридических лиц. На основании исков Министерства юстиции ВАСУ уже принято 16 положительных решений по изъятию имущества подсанкционных лиц, имущество перешло к государству», - рассказал Соболев.

Он отметил, что в свою очередь конфискованные у подсанкционных лиц средства – а это 17 млрд гривен - направлены в целевой фонд бюджета Украины на возмещение ущерба, нанесенного российской агрессией.

Также Соболев подробно остановился на планах Украины в вопросах санкционной политики на 2023 год. Как рассказал Алексей Соболев, в этом году ключевыми направлениями работы Украины в вопросах санкционной политики будут в частности:

выявление активов подсанкционных лиц в Украине с последующим их изъятием в доход государства;

разработка санкционной ІТ системы – в том числе ее интеграция с системами ЕС и санкционной коалиции;

усиление секторальных санкций против рф;

оценка эффективности уже введенных санкций, в частности анализ поступлений в бюджет от конфискации активов россии, экономические последствия отраслевых санкций, влияние на цепи поставок и региональную торговлю;

улучшение глобальной координации с партнерами в вопросах санкционной политики, внедрение рекомендаций, разработанных группой Ермака-Макфола.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2023 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер против физических и юридических лиц российской федерации.

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