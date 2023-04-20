Украина уже ввела санкции против почти 5 тысяч человек, а также конфисковала 17 млрд грн - Минэкономики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Украине введены санкции против почти 5 тыс. физических лиц. Конфискованные средства – 17 млрд грн направлены в целевой фонд бюджета Украины. Об этом сообщил заместитель министра экономики, член Межведомственной группы по реализации государственной санкционной политики Алексей Соболев, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.
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«За время работы МРГ по вопросам реализации государственной санкционной политики обработано, принято Советом национальной безопасности и обороны и введено в действие Указами Президента Украины санкции против почти 5 000 физических лиц и 3 000 юридических лиц. На основании исков Министерства юстиции ВАСУ уже принято 16 положительных решений по изъятию имущества подсанкционных лиц, имущество перешло к государству», - рассказал Соболев.
Он отметил, что в свою очередь конфискованные у подсанкционных лиц средства – а это 17 млрд гривен - направлены в целевой фонд бюджета Украины на возмещение ущерба, нанесенного российской агрессией.
Также Соболев подробно остановился на планах Украины в вопросах санкционной политики на 2023 год. Как рассказал Алексей Соболев, в этом году ключевыми направлениями работы Украины в вопросах санкционной политики будут в частности:
выявление активов подсанкционных лиц в Украине с последующим их изъятием в доход государства;
разработка санкционной ІТ системы – в том числе ее интеграция с системами ЕС и санкционной коалиции;
усиление секторальных санкций против рф;
оценка эффективности уже введенных санкций, в частности анализ поступлений в бюджет от конфискации активов россии, экономические последствия отраслевых санкций, влияние на цепи поставок и региональную торговлю;
улучшение глобальной координации с партнерами в вопросах санкционной политики, внедрение рекомендаций, разработанных группой Ермака-Макфола.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2023 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер против физических и юридических лиц российской федерации.