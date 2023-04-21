Помогают олигархам Ротенбергам обходить санкции: НАПК внесло Омельницкого и Бальцера в список на санкции

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«И войну финансировать, и картинами любоваться. Так, российские олигархи, потеряв доступ к своим огромным состояниям, используют посредников и сложные финансовые схемы с оффшорными компаниями, например для сделок по ценным произведениям искусства, чтобы обойти введенные против них санкции», - говорится в сообщении.

Сообщается, что обход санкций сейчас является ключевой проблемой, из-за которой некоторые россияне все еще могут пользоваться благами демократического мира.

«НАПК внесло Марка Омельницкого и Григория Бальцера в список кандидатов на санкции», - говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что Марк Омельницкий родился в Москве, имеет британское гражданство, является адвокатом, который создал и руководил подставными компаниями по заказу и в интересах известных российских олигархов Ротенбергов. Омельницкий является основателем Markom Group (в состав которой входили Markom Management Ltd., Markom Nominees Ltd, Markom Partners Plc., Markom Directors и другие). В публичном отчете Комитета внутренней безопасности сената США за 2020 год была доказана непосредственная связь между его компанией Markom Group и семьей Ротенбергов.

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Грегори Бальцер является гражданином США, проживающим в Москве, основатель BALTZER Agency states и BALTZER CLUB. В НАПК сообщают, что Бальцер, так же как представитель Ротенбергов, использовал подставные компании для приобретения произведений искусства.

«Он выставлял на аукцион конкретные предметы искусства, покупал их, а затем передавал право собственности на них компании Streamort Limeted, которая и оплачивала их стоимость из средств, которые, как указано в отчете, поступали из Highland Business - компании, связанной с Ротенбергами. Его компания Baltzer Limited имела Markom Directors как своего директора, а Markom Secretaries Limited как своего секретаря. Запутанная схема, но, как мы видим, достаточно действенная», - отмечается в сообщении.

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В НАПК отмечают, что центральную роль в приобретении Ротенбергами произведений искусства в Соединенных Штатах играли посредники.

«В частности, господин Омельницкий и его компания Markom Group создавали и поддерживали подставные компании для Ротенбергов, чтобы скрыть их участие. А Грегори Бальцер способствовал купле-продаже ценных произведений искусства как до, так и после введения санкций, не раскрывая имен своих клиентов на аукционах, например, Christie's, чтобы скрыть их участие в определенных операциях в сфере искусства», - информирует НАПК.

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В НАПК заключают, что таким образом, Марк Омельницкий и Грегори Бальцер являются прямыми соучастниками отмывания денег и осуществления контрсанкционной деятельности в интересах Ротенбергов, которые находятся под международными санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины.

«Призываем всех международных партнеров и государственные органы других стран применить жесткие санкции против этих лиц, поскольку, как уже стало понятно за более чем год войны, именно санкции являются действенным инструментом в борьбе с российским олигархическим порядком», - говорится в сообщении.