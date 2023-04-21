Помогают олигархам Ротенбергам обходить санкции: НАПК внесло Омельницкого и Бальцера в список на санкции

ukru
Эксклюзив
06:00 • 755 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 86989 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 121343 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 114499 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 113896 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105663 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100846 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112288 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132275 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 176743 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 47967 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 33234 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 60045 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 48260 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 93236 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 176743 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 207612 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 148647 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 155074 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 191470 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 80491 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106042 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122799 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158294 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165008 просмотра
Актуальное
Помогают олигархам Ротенбергам обходить санкции: НАПК внесло Омельницкого и Бальцера в список на санкции

Помогают олигархам Ротенбергам обходить санкции: НАПК внесло Омельницкого и Бальцера в список на санкции

Киев • УНН

 • 547062 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. НАПК внесло Марка Омельницкого и Григория Бальцера в список кандидатов на санкции. Их подозревают в соучастии в отмывании денег и осуществлении контрсанкционной деятельности в интересах российских миллиардеров братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, которые находятся под международными санкциями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.

Цитата

«И войну финансировать, и картинами любоваться. Так, российские олигархи, потеряв доступ к своим огромным состояниям, используют посредников и сложные финансовые схемы с оффшорными компаниями, например для сделок по ценным произведениям искусства, чтобы обойти введенные против них санкции», - говорится в сообщении.

Сообщается, что обход санкций сейчас является ключевой проблемой, из-за которой некоторые россияне все еще могут пользоваться благами демократического мира.

«НАПК внесло Марка Омельницкого и Григория Бальцера в список кандидатов на санкции», - говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что Марк Омельницкий родился в Москве, имеет британское гражданство, является адвокатом, который создал и руководил подставными компаниями по заказу и в интересах известных российских олигархов Ротенбергов. Омельницкий является основателем Markom Group (в состав которой входили Markom Management Ltd., Markom Nominees Ltd, Markom Partners Plc., Markom Directors и другие). В публичном отчете Комитета внутренней безопасности сената США за 2020 год была доказана непосредственная связь между его компанией Markom Group и семьей Ротенбергов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд принял решение конфисковать активы Ротенберга, среди них - Ocean Plaza

Грегори Бальцер является гражданином США, проживающим в Москве, основатель BALTZER Agency states и BALTZER CLUB. В НАПК сообщают, что Бальцер, так же как представитель Ротенбергов, использовал подставные компании для приобретения произведений искусства.

«Он выставлял на аукцион конкретные предметы искусства, покупал их, а затем передавал право собственности на них компании Streamort Limeted, которая и оплачивала их стоимость из средств, которые, как указано в отчете, поступали из Highland Business - компании, связанной с Ротенбергами. Его компания Baltzer Limited имела Markom Directors как своего директора, а Markom Secretaries Limited как своего секретаря. Запутанная схема, но, как мы видим, достаточно действенная», - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Решение суда о конфискации двух третей ТРЦ Ocean Plaza вступило в силу

В НАПК отмечают, что центральную роль в приобретении Ротенбергами произведений искусства в Соединенных Штатах играли посредники.

«В частности, господин Омельницкий и его компания Markom Group создавали и поддерживали подставные компании для Ротенбергов, чтобы скрыть их участие. А Грегори Бальцер способствовал купле-продаже ценных произведений искусства как до, так и после введения санкций, не раскрывая имен своих клиентов на аукционах, например, Christie's, чтобы скрыть их участие в определенных операциях в сфере искусства», - информирует НАПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина уже ввела санкции против почти 5 тысяч человек

В НАПК заключают, что таким образом, Марк Омельницкий и Грегори Бальцер являются прямыми соучастниками отмывания денег и осуществления контрсанкционной деятельности в интересах Ротенбергов, которые находятся под международными санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины.

«Призываем всех международных партнеров и государственные органы других стран применить жесткие санкции против этих лиц, поскольку, как уже стало понятно за более чем год войны, именно санкции являются действенным инструментом в борьбе с российским олигархическим порядком», - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЭкономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы