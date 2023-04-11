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Рішення суду про конфіскацію двох третин ТРЦ Ocean Plaza набрало чинності

Рішення суду про конфіскацію двох третин ТРЦ Ocean Plaza набрало чинності

Київ • УНН

 • 899043 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Рішення Вищого антикорупційного суду про конфіскацію двох третин ТРЦ Ocean Plaza у російських власників набрало чинності. Про це повідомляє УНН з посиланням на постанову суду.

Деталі

Так, 31 березня Апеляційна палата ВАКС відмовила у відкритті апеляційного провадження в цій справі, у звязку з чим рішення набрало законної сили.

Апеляційну скаргу відхилили на підставі того, що її подала компанія Jupiter Nine Trust Company Limited (Компанія Юпітер Найн Траст Компані Лімітед), в особі директора, яка не була стороною в адміністративній справі за позовом Міністерства юстиції України про застосування санкції.

Відповідачами за позовом були російські олігархи Ігор Ротенберг, Аркадій Ротенберг, Олександр Скоробогатько та Олександр Пономаренко.

Доповнення

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати українські активи російського олігарха Аркадія Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza.

Українські Національні Новини

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