Решение суда о конфискации двух третей ТРЦ Ocean Plaza вступило в силу

Детали

Так, 31 марта Апелляционная палата ВАКС отказала в открытии апелляционного производства по этому делу, в связи с чем решение вступило в законную силу.

Апелляционную жалобу отклонили на основании того, что ее подала компания Jupiter Nine Trust Company Limited (Компания Юпитер Найн Траст Компани Лимитед), в лице директора, которая не была стороной в административном деле по иску Министерства юстиции Украины о применении санкции.

Ответчиками по иску были российские олигархи Игорь Ротенберг, Аркадий Ротенберг, Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.

Дополнение

Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы российского олигарха Аркадия Ротенберга, среди которых ТРЦ Ocean Plaza.