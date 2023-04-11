Решение суда о конфискации двух третей ТРЦ Ocean Plaza вступило в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Решение Высшего антикоррупционного суда о конфискации двух третей ТРЦ Ocean Plaza у российских владельцев вступило в силу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление суда.
Детали
Так, 31 марта Апелляционная палата ВАКС отказала в открытии апелляционного производства по этому делу, в связи с чем решение вступило в законную силу.
Апелляционную жалобу отклонили на основании того, что ее подала компания Jupiter Nine Trust Company Limited (Компания Юпитер Найн Траст Компани Лимитед), в лице директора, которая не была стороной в административном деле по иску Министерства юстиции Украины о применении санкции.
Ответчиками по иску были российские олигархи Игорь Ротенберг, Аркадий Ротенберг, Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.
Дополнение
Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы российского олигарха Аркадия Ротенберга, среди которых ТРЦ Ocean Plaza.