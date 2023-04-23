Кипр заморозил счета нарушителей санкций в отношении рф
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Власти Кипра заморозили счета 13 человек, которых связывают с российскими олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым. Они помогали олигархам обходить санкции и укрывать их финансовые активы. Об этом сообщил комиссар по финансам Кипра Павлос Иоанну, передает УНН со ссылкой на DW.
Иоанну сообщил, что Кипр принял жесткие меры в отношении лиц и компаний, которые, по сведениям США и Великобритании, помогали российским олигархам обходить санкции, введенные против рф из-за полномасштабного вторжения в Украину.
По его словам, активы подпавших под ограничительные меры лиц и организаций заморожены.
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«Речь, в частности, идет о реализации санкций Великобритании и США против 13 финансистов, которые, как утверждается, помогали российским олигархам обходить санкции и укрывать их финансовые активы. Сообщается, что среди подозреваемых - как киприоты, так и лица имеющие и кипрское, и российское гражданство», - говориться в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Кипр проверяет своих граждан на уклонение от антироссийских санкций. Власти Кипра также призывали местные банки соблюдать санкции против россии.
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