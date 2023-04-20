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Кипр призвал местные банки соблюдать санкции против россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Правительство Кипра призвало местные банки соблюдать санкции против россии и "не будет терпеть" нарушений ограничений, введенных Европейским Союзом, заявил глава Центрального банка острова Константинос Иродоту, пишет УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Президент требует подготовить "дорожную карту" с перечнем эффективных действий, которые необходимо предпринять. Мы должны защитить доверие к нашей стране, мы не будем отступать от санкций ЕС", - сказал Иродоту.

Он добавил, что все банки острова "начали замораживать банковские счета лиц, включенных в списки". 

Дополнение

Крупнейший банк на Кипре Bank Of Cyprus начал рассылать гражданам россии уведомления о закрытии счетов в течение двух месяцев. Проблемы с закрытием счетов возникли не только у клиентов Bank Of Cyprus, но и у тех, кто обслуживается в подразделениях греческих Hellenic Bank и Alpha Bank.

Сообщается, что это связано с опасением британских и американских санкций.

Напомним

13 апреля правительство Кипра заявило, что изучает, как ряд его граждан был включен в новый раунд санкций США и Великобритании, направленных против финансовых сетей российских олигархов Алишера Усманова и Романа Абрамовича, которые являются близкими союзниками президента владимира путина.

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