Кіпер про можливі "загрози весни": Одещина готова до всіх сценаріїв, в активній фазі будівництво оборонних укріплень

Одещина готова до будь-якого можливого сценарію розвитку подій з боку ворога, зокрема "придністровського". Оборонні укріплення область почала зводити заздалегідь і зараз цей процес в активній фазі. Про це в ефірі "Теми з Наталією Мосейчук" повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Він наголосив, що це не публічна тема, проте зауважив, що всі необхідні заходи по обороні і укріпленню регіону здійснюються завчасно.

По Одеській області давно вже будуються оборонні укріплення. У нас є 400 км прикордонної території, і придністровського сегменту. Оборонні споруди були готові завчасно. У нас передова з боку Криму, з боку води є свої фортифікації. Ми їх будуємо, ми їх укріплюємо. Адже, будемо відвертими і реалістами - загрозу сьогодні ніхто не знімає. Ми не знаємо, що робиться в голові ворога