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Кіпер про можливі "загрози весни": Одещина готова до всіх сценаріїв, в активній фазі будівництво оборонних укріплень

Київ • УНН

 • 53991 перегляди

Одеська область активно будує оборонні укріплення, щоб підготуватися до будь-яких сценаріїв, заявив голова ОВА.

Кіпер про можливі "загрози весни": Одещина готова до всіх сценаріїв, в активній фазі будівництво оборонних укріплень

Одещина готова до будь-якого можливого сценарію розвитку подій з боку ворога, зокрема "придністровського". Оборонні укріплення область почала зводити заздалегідь і зараз цей процес в активній фазі. Про це в ефірі "Теми з Наталією Мосейчук" повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Він наголосив, що це не публічна тема, проте зауважив, що всі необхідні заходи по обороні і укріпленню регіону здійснюються завчасно.

По Одеській області давно вже будуються оборонні укріплення. У нас є 400 км прикордонної території, і придністровського сегменту. Оборонні споруди були готові завчасно. У нас передова з боку Криму, з боку води є свої фортифікації. Ми їх будуємо, ми їх укріплюємо. Адже, будемо відвертими і реалістами - загрозу сьогодні ніхто не знімає. Ми не знаємо, що робиться в голові ворога

- повідомив він.

Облдержадміністрація забезпечує військових всім необхідним ресурсом, продовжив Кіпер.

"З нашого боку надається все, що потрібно. Все робиться оперативно, тому нас і залучили до цих процесів. Крім того, сьогодні ми маємо можливість підписувати прямі контракти щодо оборони. Це було зроблено для того, щоб відійти від питання часу, бюрократії, бо час сьогодні цінний.

Одещина – наші люди, гості регіону мають бути переконані, що задля їх безпеки ми усе робимо. Щоб вони були спокійні, працювали, заробляли, платили податки, які ми витрачаємо на військових, на будівництво оборонних споруд. Процес триває постійно, без цього ніяк", - зазначив він. 

Проєкт стратегії відновлення Одещини готовий - посольство Швейцарії 21.02.24, 22:25 • 32450 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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