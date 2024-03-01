Кипер о возможных "угрозах весны": Одесская область готова ко всем сценариям, в активной фазе строительство оборонительных укреплений

Одесская область готова к любому возможному сценарию развития событий со стороны врага, в частности "приднестровского". Оборонительные укрепления область начала возводить заранее и сейчас этот процесс в активной фазе. Об этом в эфире "Темы с Натальей Мосейчук" сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Он подчеркнул, что это не публичная тема, однако отметил, что все необходимые меры по обороне и укреплению региона осуществляются заблаговременно.

По Одесской области давно уже строятся оборонительные укрепления. У нас есть 400 км приграничной территории, и приднестровского сегмента. Оборонительные сооружения были готовы заблаговременно. У нас передовая со стороны Крыма, со стороны воды есть свои фортификации. Мы их строим, мы их укрепляем. Ведь, будем откровенными и реалистами - угрозу сегодня никто не снимает. Мы не знаем, что делается в голове врага - сообщил он.

Облгосадминистрация обеспечивает военных всем необходимым ресурсом, продолжил Кипер.

"С нашей стороны предоставляется все, что нужно. Все делается оперативно, поэтому нас и привлекли к этим процессам. Кроме того, сегодня мы имеем возможность подписывать прямые контракты по обороне. Это было сделано для того, чтобы отойти от вопроса времени, бюрократии, потому что время сегодня ценно.

Одесская область - наши люди, гости региона должны быть убеждены, что для их безопасности мы все делаем. Чтобы они были спокойны, работали, зарабатывали, платили налоги, которые мы тратим на военных, на строительство оборонительных сооружений. Процесс идет постоянно, без этого никак", - отметил он.

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