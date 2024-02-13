Кіпер показав наслідки ракетної атаки рф по Одесі

Вдень ворог атакував Одещину ракетою Х-59. Сили ППО відпрацювали по ворожій цілі, однак уламки збитої ракети пошкодили цивільну інфраструктуру: незаселену новобудову та багатоповерхівку. Про це у своєму tg-каналі написав очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Він уточнив, що постраждалих людей, на щастя, немає.

"На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - пише Кіпер.