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Кипер показал последствия ракетной атаки рф по Одессе

Кипер показал последствия ракетной атаки рф по Одессе

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 15:43  •  11194 просмотра

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Силы противовоздушной обороны в Одесской области сбили российскую ракету Х-59, но ее осколки повредили два здания, нежилую новостройку и многоэтажку, никто не пострадал.

Днем враг атаковал Одесскую область ракетой Х-59. Силы ПВО отработали по вражеской цели, однако обломки сбитой ракеты повредили гражданскую инфраструктуру: незаселенную новостройку и многоэтажку. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Он уточнил, что пострадавших людей, к счастью, нет.

"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - пишет Кипер. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
kkh-59Кх-59
odessaОдесса
Кіпер показав наслідки ракетної атаки рф по Одесі
The keeper showed the consequences of the Russian missile attack on Odesa
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Кипер показал последствия ракетной атаки рф по Одессе

Силы противовоздушной обороны в Одесской области сбили российскую ракету Х-59, но ее осколки повредили два здания, нежилую новостройку и многоэтажку, никто не пострадал.

Война •   •  11194 просмотра
Кипер показал последствия ракетной атаки рф по Одессе

Реакция премьера Эстонии на объявление в розыск россией: это знакомая тактика террора, но поддержка Украины продолжится

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что будет продолжать громко поддерживать Украину, несмотря на объявление ее в российский розыск. Действия россии она назвала привычной тактикой запугивания.

Новости Мира •   •  9955 просмотра
Реакция премьера Эстонии на объявление в розыск россией: это знакомая тактика террора, но поддержка Украины продолжится

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Директор юридического департамента Национального банка Украины находился в конфликте интересов, когда рекомендовал отозвать иски, поданные "Конкорд Банком" против НБУ до его ликвидации.

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Опрос: 80% украинцев верят в победу в войне

Согласно результатам опроса, 80% украинцев верят, что Украина победит в войне.

Общество •   •  11530 просмотра
Опрос: 80% украинцев верят в победу в войне

НАПК подключило к новому Порталу сообщений обличителей 144 организации

НАПК завершило подключение первой очереди органов к Единому порталу сообщений обличителей. НАПК завершило первый этап подключения 144 организаций, в том числе антикоррупционных органов, к Единому порталу сообщений обличителей.

Криминал и ЧП •   •  7759 просмотра
НАПК подключило к новому Порталу сообщений обличителей 144 организации

Правительство провело заседание на Востоке: Шмыгаль назвал главные приоритеты на 2024 год

Правительство провело совещание на Востоке, на котором премьер-министр Денис Шмыгаль назвал защиту государства от российских оккупантов и укрепление армии главными приоритетами на 2024 год.

Война •   •  12805 просмотра
Правительство провело заседание на Востоке: Шмыгаль назвал главные приоритеты на 2024 год

россияне на оккупированных территориях издеваются над местными, которые говорят на украинском - омбудсмен

российские оккупационные войска в Херсонской области дважды избили и задержали украинку за то, что она разговаривала на украинском языке.

Общество •   •  11763 просмотра
россияне на оккупированных территориях издеваются над местными, которые говорят на украинском - омбудсмен

Правительство согласовало назначение Сергея Гайдая на должность председателя Мукачевской РГА

Кабинет Министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая новым председателем Мукачевской районной государственной администрации.

Политика •   •  12946 просмотра
Правительство согласовало назначение Сергея Гайдая на должность председателя Мукачевской РГА

Новый вид кибербуллинга: Лубинец обратился к Минобразования и Нацполиции

Омбудсмен обратилась в Министерство образования и Национальную полицию с просьбой защитить детей от кибербуллинга в социальных сетях, где размещаются фотографии школьников вместе с унизительными комментариями и призывами к давлению.

Общество •   •  14251 просмотра
Новый вид кибербуллинга: Лубинец обратился к Минобразования и Нацполиции

Херсон снова атакуют оккупанты: в городе раздаются взрывы

В Херсоне раздавались взрывы. Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега.

Война •   •  14059 просмотра
Херсон снова атакуют оккупанты: в городе раздаются взрывы