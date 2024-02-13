Кипер показал последствия ракетной атаки рф по Одессе

Днем враг атаковал Одесскую область ракетой Х-59. Силы ПВО отработали по вражеской цели, однако обломки сбитой ракеты повредили гражданскую инфраструктуру: незаселенную новостройку и многоэтажку. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Он уточнил, что пострадавших людей, к счастью, нет.

"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - пишет Кипер.