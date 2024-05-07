"Кіно-кухня": переможець конкурсу "Роби своє з Kurator" для HoReCa розширив виробництво реторт-пакетів для військових

Один із переможців конкурсу бізнес-ідей "Роби своє з Kurator" для HoReCa розширив виробництво реторт-пакетів для військових за допомогою гранту, передає УНН.

Деталі

Ініціатор проєкту - Дмитро Червоний. Свій проєкт "Кіно-кухня" він розмістив на території кіностудії імені Олександра Довженка.

Проєкт був створений ще у 2020 році, й набув популярності з перших днів через відсутність аналогів в Україні.

Проєктом цікавилися іноземці, адже вся продукція екологічна та без використання одноразового посуду. Серед замовників були відомі компанії: Netflix, НBO, Шелтерфільм та багато інших.

Утім, з початком повномасштабного вторгнення все змінилося.

"Ми готували гарячі обіди для людей, які сиділи в бомбосховищах, для наших захисників, які були тут, на позиціях під Києвом, коли тут точилися бої", - згадує Червоний.

У серпні 2022 року ініціатори проєкту придбали обладнання для виготовлення страв у реторт-пакетах. З того часу частина виробленої продукції передається на фронт. Але через складні фінансові умови створювати велику кількість продукції було неможливо. Тож Дмитро почав шукати гранти та подався на конкурс "Роби своє з Kurator" для HoReCa від бренду Kurator та Благодійного фонду "МХП – Громаді". І став одним із 10 переможців конкурсу.

Тож тепер співробітники "Кіно-кухні" мають змогу виготовляти понад 10 тисяч реторт-пакетів на місяць. Проєкт може запропонувати 8 різних страв власного виробництва. Грант від "Роби своє з Kurator" для HoReCa допоміг Дмитру масштабуватися та робити більшу кількість різноманітних страв.

"Метою проєкту "Роби своє з Kurator" була підтримка не тільки традиційної HoReCa, а й HoReCa, яка з усіх сил зараз допомагає нашим захисникам і захисницям. І це показує міць і силу, з якою ми йдемо до нашої перемоги", - коментує керівниця групи бренд-маркетингу HoReCa компанії МХП, бренд Kurator Анна Опанасенко.

Додамо, що на початку осені 2023 року стартував конкурс бізнес-ідей "Роби своє з Kurator" для HoReCa, започаткований для підтримки бізнесу, який постраждав під час війни або який розвивають військові. Організатори - Благодійний фонд "МХП - Громаді" та бренд Kurator.

Підприємці-ветерани, внутрішньо переміщені особи і бізнеси, які постраждали від російської агресії подали заявки на фінансування своїх проєктів у галузі харчування завдяки конкурсу бізнес-ідей "Роби своє з Kurator". Серед 86 заявок зі всієї України організатори обрали 10 переможців, кожен з яких отримав до 100 тисяч гривень на розвиток власної справи.

Серед найкращих ідей - унікальні та оригінальні заклади громадського харчування, сімейні кафе, мобільні кавʼярні та навіть мініготель на базі ресторану.

Довідка

"МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

KURATOR — бренд продуктових рішень для HoReCa-спільноти (заклади харчування, готелі, кейтеринг), який розвиває компанія МХП. Має гнучкий асортимент під різні типи закладів, бізнес моделі, кваліфікацію персоналу та кількість кухарів. Під брендом KURATOR випускається понад 100 видів допрацьованої продукції, зокрема курятина, яловичина, різні кулінарні рішення. Весь асортимент створюється з розумінням і дотриманням потреб професійної кухні.