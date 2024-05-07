"Кіно-кухня": победитель конкурса "Роби своє з Kurator" для HoReCa расширил производство реторт-пакетов для военных

Один из победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє з Kurator" для HoReCa расширил производство реторт-пакетов для военных с помощью гранта, передает УНН.

Детали

Инициатор проекта - Дмитрий Червоный. Свой проект "Кіно-кухня" он разместил на территории киностудии имени Александра Довженко.

Проект был создан еще в 2020 году, и приобрел популярность с первых дней из-за отсутствия аналогов в Украине.

Проектом интересовались иностранцы, ведь вся продукция экологическая и без использования одноразовой посуды. Среди заказчиков были известные компании: Netflix, НВО, Шелтерфильм и многие другие.

Впрочем, с началом полномасштабного вторжения все изменилось.

"Мы готовили горячие обеды для людей, которые сидели в бомбоубежищах, для наших защитников, которые были здесь, на позициях под Киевом, когда здесь шли бои", - вспоминает Червоный.

В августе 2022 года инициаторы проекта приобрели оборудование для изготовления блюд в реторт-пакетах. С тех пор часть произведенной продукции передается на фронт. Но из-за сложных финансовых условий создавать большое количество продукции было невозможно. Поэтому Дмитрий начал искать гранты и подался на конкурс "Роби своє з Kurator" для HoReCa от бренда Kurator и Благотворительного фонда "МХП – Громаді". И стал одним из 10 победителей конкурса.

И теперь сотрудники "Кіно-кухні" могут изготавливать более 10 тысяч реторт-пакетов в месяц. Проект может предложить 8 различных блюд собственного производства. Грант от "Роби своє з Kurator" для HoReCa помог Дмитрию масштабироваться и делать большее количество разнообразных блюд.

"Целью проекта "Роби своє з Kurator" была поддержка не только традиционной HoReCa, но и HoReCa, которая изо всех сил сейчас помогает нашим защитникам и защитницам. И это показывает мощь и силу, с которой мы идем к нашей победе", - комментирует руководитель группы бренд-маркетинга HoReCa компании МХП, бренд Kurator Анна Опанасенко.

Добавим, что в начале осени 2023 года стартовал конкурс бизнес-идей "Роби своє з Kurator" для HoReCa, основанный для поддержки бизнеса, который пострадал во время войны или который развивают военные. Организаторы - Благотворительный фонд "МХП - Громаді" и бренд Kurator.

Предприниматели-ветераны, внутренне перемещенные лица и бизнесы, пострадавшие от российской агрессии подали заявки на финансирование своих проектов в области питания благодаря конкурсу бизнес-идей "Роби своє з Kurator". Среди 86 заявок со всей Украины организаторы выбрали 10 победителей, каждый из которых получил до 100 тысяч гривен на развитие собственного дела.

Среди лучших идей - уникальные и оригинальные заведения общественного питания, семейные кафе, мобильные кофейни и даже мини-отель на базе ресторана.

Справка

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

KURATOR - бренд продуктовых решений для HoReCa-сообщества (заведения питания, гостиницы, кейтеринг), который развивает компания МХП. Имеет гибкий ассортимент под различные типы заведений, бизнес модели, квалификацию персонала и количество поваров. Под брендом KURATOR выпускается более 100 видов доработанной продукции, в частности курятина, говядина, различные кулинарные решения. Весь ассортимент создается с пониманием и соблюдением потребностей профессиональной кухни.