Кінах: Україна має створювати умови рівноправної та прозорої конкуренції для всього бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Темпи розвитку національної економіки наразі не відповідають стратегічним інтересам України. Таку заяву зробив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. У коментарі УНН він наголосив - підтримка держави у питаннях рівноправної та прозорої конкуренції в сегменті бізнесу є надважливою. А для вітчизняних інвесторів залишається актуальним питання: чи базується робота бізнесу в Україні на верховенстві права.
Цитата:
“В умовах жорсткої конкуренції, яка відбувається на світових ринках, інвесторів в першу чергу цікавить спроможність України захищати право приватного власника на принципі верховенства права і рівності закону, і на цій основі створювати рівноправну прозору конкуренцію. Це питання номер один”, — вважає президент УСПП.
Деталі
На думку Анатолія Кінаха, Україні необхідно найближчим часом розпочати формування сприятливого інвестиційного клімату та зробити все, аби в нашій державі була прозора конкуренція у бізнес-сфері.
Наразі ж малий та середній бізнес в Україні замість того, щоб інвестувати свої гроші у подальшу роботу або вкладати їх в розвиток економіки держави, найчастіше залишає їх собі на “чорний день”.
Додамо, що іноземний інвестор, користуючись захистом у вищих політичних колах, витісняє український бізнес з ринку, не даючи можливості працювати, як це показово сталося з одним із українських дилерів і сервісних центрів “Журавлина”, які навіть звернулися до Антимонопольного комітету за захистом від недобропорядної бізнес-поведінки шведського виробника вантажівок Scania. Однак АМКУ поки що не надав адекватної відповіді.
Зі свого боку ексдержавна уповноважена антимонопольного комітету Агія Загребельська вбачає в таких діях злочинну бездіяльність з боку АМКУ.
Що було раніше
Дилерський центр “Журавлина” звернувся до Антимонопольного комітету щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Scania Україна. На думку власника колишнього дилера і сервісного центра — “Журавлина” — Олега Політила, Scania Україна використала своє монопольне становище і витіснила інших дилерів з ринку. “Використовуючи власне монопольне становище, Scania Україна в односторонньому порядку без будь-яких правових підстав розпочала фактичне одностороннє припинення співпраці з незалежними дилерами, зокрема й “Журавлиною”, — вважає Олег Політило.
Подальшу безпідставну відмову АМКУ провести це розслідування визнали недійсною у судовому порядку. Розпочався повторний розгляд заяви компанії “Журавлина”. Однак антимонопольний комітет заявляє, що дистриб’ютор шведських вантажівок не надав їм необхідної інформації для об’єктивного розгляду заяви компанії “Журавлина”, хоча від Scania Україна звучать протилежні заяви. Після цього, Антимонопольний комітет України розпочав дослідження становища Scania Україна на ринку вантажних автомобілів з метою встановлення ознак зловживання монопольним становищем, яке триває і досі. Результат дослідження наразі невідомий, а судові процеси між компаніями ще тривають.