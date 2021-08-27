Кинах: Украина должна создавать условия равноправной и прозрачной конкуренции для всего бизнеса

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"В условиях жесткой конкуренции, которая происходит на мировых рынках, инвесторов в первую очередь интересует способность Украины защищать право частного собственника на принципе верховенства права и равенства закона, и на этой основе создавать равноправную прозрачную конкуренцию. Это вопрос номер один", - считает президент УСПП.

Детали

По мнению Анатолия Кинаха, Украине необходимо в ближайшее время начать формирование благоприятного инвестиционного климата и сделать все, чтобы в нашем государстве была прозрачная конкуренция в бизнес-сфере.

Пока же малый и средний бизнес в Украине вместо того, чтобы инвестировать свои деньги в дальнейшую работу или вкладывать их в развитие экономики государства, чаще всего оставляет их себе на "черный день".

Добавим, что инвестор, пользуясь защитой в высших политических кругах, вытесняет украинский бизнес с рынка, не давая возможности работать, как это показательно произошло с одним из украинских дилеров и сервисных центров "Журавлына", которые даже обратились в Антимонопольный комитет за защитой от недобропорядочного бизнес-поведения шведского производителя грузовиков Scania. Однако АМКУ пока не предоставил адекватного ответа.

Со своей стороны экс-государственная уполномоченная антимонопольного комитета Агия Загребельская видит в таких действиях преступное бездействие со стороны АМКУ.

Что было ранее

Дилерский центр "Журавлына" обратился в Антимонопольный комитет относительно нарушения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны Scania Украина. По мнению владельца бывшего дилера и сервисного центра - "Журавлына" - Олега Политыло, Scania Украина использовала свое монопольное положение и вытеснила других дилеров с рынка. "Используя собственное монопольное положение, Scania Украина в одностороннем порядке без каких-либо правовых оснований начала фактическое одностороннее прекращение сотрудничества с независимыми дилерами, в том числе "Журавлыной", - считает Олег Политыло.

Последующий безосновательный отказ АМКУ провести это расследование признали недействительным в судебном порядке. Началось повторное рассмотрение заявления компании "Журавлына". Однако антимонопольный комитет заявляет, что дистрибьютор шведских грузовиков не предоставил им необходимой информации для объективного рассмотрения заявления компании "Журавлына", хотя от Scania Украина звучат противоположные заявления. После этого, Антимонопольный комитет Украины начал исследование положения Scania Украин ана рынке грузовых автомобилей с целью установления признаков злоупотребления монопольным положением, которое длится до сих пор. Результат исследования пока неизвестен, а судебные процессы между компаниями еще продолжаются.