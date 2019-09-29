Кількість жертв землетрусу в Індонезії збільшилася до 30
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Кількість загиблих під час землетрусу, що стався 26 вересня в Індонезії, зросла до 30, 156 постраждали, а близько 25 тис. людей були змушені покинути свої житла. Про це повідомляє в неділю агентство Xinhuanet з посиланням на співробітника місцевого управління по боротьбі зі стихійними лихами, передає УНН.
Раніше Agence France-Presse повідомляло про 19 жертви і щонайменше 100 постраждалих.
Режим надзвичайного стану в адміністративному центрі провінції місті Амбон буде діяти до 9 жовтня. Протягом цього часу на місці події будуть проводити рятувальні та відновлювальні роботи.
Землетрус магнітудою 6,5 стався 26 вересня в індонезійській провінції Малуку. За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 39 км на північний схід від однойменного міста Амбон з населенням 356 тис. чоловік. Осередок стихії залягав на глибині 33 км.
Нагадаємо, на Філіппінах стався потужний землетрус.