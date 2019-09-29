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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 4594 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Кількість жертв землетрусу в Індонезії збільшилася до 30

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Кількість загиблих під час землетрусу, що стався 26 вересня в Індонезії, зросла до 30, 156 постраждали, а близько 25 тис. людей були змушені покинути свої житла. Про це повідомляє в неділю агентство Xinhuanet з посиланням на співробітника місцевого управління по боротьбі зі стихійними лихами, передає УНН.

Кількість жертв землетрусу в Індонезії збільшилася до 30

Раніше Agence France-Presse повідомляло про 19 жертви і щонайменше 100 постраждалих.

Режим надзвичайного стану в адміністративному центрі провінції місті Амбон буде діяти до 9 жовтня. Протягом цього часу на місці події будуть проводити рятувальні та відновлювальні роботи.

Землетрус магнітудою 6,5 стався 26 вересня в індонезійській провінції Малуку. За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 39 км на північний схід від однойменного міста Амбон з населенням 356 тис. чоловік. Осередок стихії залягав на глибині 33 км.

Нагадаємо, на Філіппінах стався потужний землетрус.

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