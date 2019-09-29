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Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 30

Киев • УНН

 • 9063 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Количество погибших во время землетрясения, произошедшего 26 сентября в Индонезии, возросло до 30, 156 пострадали, а около 25 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища. Об этом сообщает в воскресенье агентство Xinhuanet со ссылкой на сотрудника местного управления по борьбе со стихийными бедствиями, передает УНН.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 30

Ранее Agence France-Presse сообщало о 19 жертвах и менее 100 пострадавших.

Режим чрезвычайного положения в административном центре провинции городе Амбон будет действовать до 9 октября. В течение этого времени на месте происшествия будут проводить спасательные и восстановительные работы.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло 26 сентября в индонезийской провинции Малуку. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 39 км к северо-востоку от одноименного города Амбон с населением 356 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 33 км.

Напомним, на Филиппинах произошло мощное землетрясение.

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