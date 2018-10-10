Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 17

"За словами агентства з цивільного захисту Гаїті, у вівторок загинули ще двоє людей, таким чином кількість загиблих сягнула 17 осіб. Ще 333 людини постраждали, сказала вона. Прем'єр-міністр Жан Генрі Сеант зазначив, що 2280 будинків були пошкоджені та 168 знищені", - сказано у повідомлені.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 15



Як раніше інформував УНН, Президент Гаїті Жовенель Моїз наказав направити “всі ресурси республіки” на боротьбу з наслідками землетрусу. Він також повідомив про те, що збирається відвідати міста Порт-де-Пе і Грос-Морн, найбільш постраждалі в результаті удару стихії.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 5,9 стався в суботу в 19 км від міста Пор-де-Пе. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 11,7 км.