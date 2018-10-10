Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 17
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 17 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"По словам агентства по гражданской защите Гаити, во вторник погибли еще два человека, таким образом число погибших достигло 17 человек. Еще 333 человека пострадали, сказала она. Премьер-министр Жан Генри Сеант отметил, что 2280 домов были повреждены и 168 уничтожены", - говорится в сообщении.
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Как ранее информировал УНН, Президент Гаити Жовенель Моиз приказал направить "все ресурсы республики" на борьбу с последствиями землетрясения. Он также сообщил о том, что собирается посетить Порт-де-Пе и Грос-Морн, наиболее пострадавшие в результате удара стихии.
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в 19 км от города Пор-де-Пе. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 11,7 км.