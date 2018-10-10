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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117414 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125398 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165292 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152020 просмотра

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7 марта, 08:52 • 178455 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118288 просмотра

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Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 17

Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 17

Киев  •  УНН

 • 9361 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 17 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"По словам агентства по гражданской защите Гаити, во вторник погибли еще два человека, таким образом число погибших достигло 17 человек. Еще 333 человека пострадали, сказала она. Премьер-министр Жан Генри Сеант отметил, что 2280 домов были повреждены и 168 уничтожены", - говорится в сообщении.

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Как ранее информировал УНН, Президент Гаити Жовенель Моиз приказал направить "все ресурсы республики" на борьбу с последствиями землетрясения. Он также сообщил о том, что собирается посетить Порт-де-Пе и Грос-Морн, наиболее пострадавшие в результате удара стихии.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в 19 км от города Пор-де-Пе. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 11,7 км.

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