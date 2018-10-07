ЗМІ: число жертв землетрусу на Гаїті зросло до 14

За даними агентства, вісім людей загинули в місті Порт-де-Пе на північному заході Гаїті, ще чотири людини загинули в місті Грос-Морн, по одній людині померло в містах Сен-Луї-дю-Нор і Чансолм.

Президент Гаїті Жовенель Моїз наказав направити “всі ресурси республіки” на боротьбу з наслідками землетрусу. Він також повідомив про те, що збирається відвідати міста Порт-де-Пе і Грос-Морн, найбільш постраждалі в результаті удару стихії.

Медична допомога була надана як мінімум 135 постраждалим.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 5,9 стався в суботу в 19 км від міста Пор-де-Пе. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 11,7 км.