Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 15
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Кількість загиблих у результаті землетрусу біля узбережжя Гаїті збільшилася до 15 осіб. Про це повідомляє Haiti Libre з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
За даними порталу, при землетрусі також постраждали 333 людини.
Через землетрус було зруйновано понад семи тисяч будинків.
Як раніше інформував УНН, Президент Гаїті Жовенель Моїз наказав направити “всі ресурси республіки” на боротьбу з наслідками землетрусу. Він також повідомив про те, що збирається відвідати міста Порт-де-Пе і Грос-Морн, найбільш постраждалі в результаті удару стихії.
За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 5,9 стався в суботу в 19 км від міста Пор-де-Пе. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 11,7 км.