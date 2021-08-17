Кількість жертв внаслідок землетрусу в Гаїті зросла до 1400
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Агентство цивільного захисту Гаїті повідомило про збільшення кількості загиблих від землетрусу в суботу до 1419, а кількість поранених - до 6 000. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Лікарня на південному заході Гаїті, де стався потужний землетрус, була настільки переповнений пацієнтами, що багатьом доводилося лежати у внутрішніх двориках, коридорах та верандах.
“Ми планували розставити намети (у внутрішньому дворику лікарні), але нам сказали, що це не може бути безпечно”, — сказав Геде Петерсон, директор загальної лікарні Ле-Кей.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Анрі заявив, що “сильний землетрус” призвів до загибелі людей і завдав збитків в різних частинах країни. Він сказав, що мобілізує всі доступні урядові ресурси, щоб допомогти жертвам, і закликав гаїтян об’єднатися.
Землетрус магнітудою 7,2 з епіцентром приблизно в 125 км на захід від гаїтянської столиці Порт-о-Пренс сталася вдень 14 серпня.
Після землетрусу Гаїті може накрити тропічний шторм.