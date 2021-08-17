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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 8129 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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07:14 • 34343 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 65486 просмотра

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2 марта, 18:35 • 139689 просмотра

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2 марта, 17:53 • 126247 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121863 просмотра

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Число жертв в результате землетрясения в Гаити возросло до 1400

Число жертв в результате землетрясения в Гаити возросло до 1400

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Агентство гражданской защиты Гаити сообщило об увеличении количества погибших от землетрясения в субботу в 1419, а количество раненых - до 6 000. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Больница на юго-западе Гаити, где произошло мощное землетрясение, была настолько переполнена пациентами, что многим приходилось лежать во внутренних двориках, коридорах и верандах.

“Мы планировали расставить палатки (во внутреннем дворике больницы), но нам сказали, что это не может быть безопасно”, — сказал Геде Петерсон, директор общей больницы Ле-Кей.

Напомним

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил , что “сильное землетрясение” привело к гибели людей и нанесло ущерб в разных частях страны. Он сказал, что мобилизует больше правительственные ресурсы, чтобы помочь жертвам, и призвал гаитян объединиться.

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошло днем 14 августа.

После землетрясения Гаити может накрыть тропический шторм.

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