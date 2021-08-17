Число жертв в результате землетрясения в Гаити возросло до 1400
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Агентство гражданской защиты Гаити сообщило об увеличении количества погибших от землетрясения в субботу в 1419, а количество раненых - до 6 000. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Больница на юго-западе Гаити, где произошло мощное землетрясение, была настолько переполнена пациентами, что многим приходилось лежать во внутренних двориках, коридорах и верандах.
“Мы планировали расставить палатки (во внутреннем дворике больницы), но нам сказали, что это не может быть безопасно”, — сказал Геде Петерсон, директор общей больницы Ле-Кей.
Напомним
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил , что “сильное землетрясение” привело к гибели людей и нанесло ущерб в разных частях страны. Он сказал, что мобилизует больше правительственные ресурсы, чтобы помочь жертвам, и призвал гаитян объединиться.
Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошло днем 14 августа.
После землетрясения Гаити может накрыть тропический шторм.