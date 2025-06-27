Кількість жертв російської атаки на Самар зросла до 4, постраждалих - уже 17 27 червня 2025
Київ • УНН
У Самарі Дніпропетровської області кількість загиблих внаслідок атаки рф зросла до чотирьох осіб. Сімнадцять людей постраждали, з них двоє чоловіків та жінка перебувають у важкому стані.
У Дніпропетровській області внаслідок атаки рф кількість загиблих зросла до чотирьох, відомо про 17 постраждалих, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Кількість загиблих у місті Самар зросла до чотирьох. 17 людей постраждали
З його слів, більшість поранених госпіталізовані.
"Двоє чоловіків та жінка - "тяжкі". Решта в стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак.
Нагадаємо
У місті Самар Дніпропетровської області 27 червня пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги через загрозу балістики.