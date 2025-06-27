Число жертв российской атаки на Самар возросло до 4, пострадавших - уже 17 27 июня 2025

Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру

Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру

Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру

Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру 10:28 • 2878 просмотра

Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде

Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде

Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде

Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде 26 июня, 07:00 • 113668 просмотра

Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж

Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж

Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж

Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж 25 июня, 17:48 • 85446 просмотра