Число жертв российской атаки на Самар возросло до 4, пострадавших - уже 17 27 июня 2025
Киев • УНН
В Самаре Днепропетровской области число погибших в результате атаки рф возросло до четырех человек. Семнадцать человек пострадали, из них двое мужчин и женщина находятся в тяжелом состоянии.
В Днепропетровской области в результате атаки рф количество погибших возросло до четырех, известно о 17 пострадавших, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Количество погибших в городе Самар возросло до четырех. 17 человек пострадали
По его словам, большинство раненых госпитализированы.
"Двое мужчин и женщина - "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести", - сообщил Лысак.
Напомним
В городе Самар Днепропетровской области 27 июня прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.