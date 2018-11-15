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Кількість жертв природної пожежі у Каліфорнії наблизилася до 60 осіб

Кількість жертв природної пожежі у Каліфорнії наблизилася до 60 осіб

Київ • УНН

 • 9637 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кількість загиблих у результаті найбільш смертоносної природної пожежі у Каліфорнії в США сягнула 59 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на CBS News.

"Влада у Північній Каліфорнії заявили, що пошукові команди виявили ще шість тіл, у результаті чого кількість загиблих у результаті природної пожежі під назвою Camp Fire досягла 56, а загальна кількість по штату - 59", - пише видання.

Так, станом на вечір середи було виявлено ще вісім останків тіл. Шість з них були знайдені всередині будівель, а двоє - зовні.

Кількість загиблих по всьому штату таким чином досягла 59 осіб - включаючи трьох загиблих в результаті Woolsey Fire.

При цьому зазначено, що влада в середу оприлюднила імена близько 130 осіб, які зникли безвісти, багатьом з них - 80-90 років.

У Каліфорнії наразі бушує три природних пожежі - Camp Fire, Woolsey Fire і Hill Fire. Camp Fire у Північній Каліфорнії вирує на північ від Сакраменто, а Woolsey Fire - біля околиць Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, лісова пожежа під назвою Camp Fire почалася у четвер, 8 листопада, близько 6:30 ранку за місцевим часом.

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