Число жертв природного пожара в Калифорнии приблизилось к 60
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Количество погибших в результате самого смертоносного природного пожара в Калифорнии в США составило 59 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBS News.
"Власти в Северной Калифорнии заявили, что поисковые команды обнаружили еще шесть тел, в результате чего число погибших в результате природного пожара под названием Camp Fire достигло 56, а общее число по штату - 59", - пишет издание.
Так, по состоянию на вечер среды было обнаружено еще восемь останков тел. Шесть из них были найдены внутри зданий, а двое - снаружи.
Число погибших по всему штату таким образом достигло 59 человек - включая троих погибших в результате Woolsey Fire.
При этом указано, что власти в среду обнародовали имена около 130 человек, которые пропали без вести, многим из них - 80-90 лет.
В Калифорнии на данный момент бушует три природных пожара - Camp Fire, Woolsey Fire и Hill Fire. Camp Fire в Северной Калифорнии бушует к северу от Сакраменто, а Woolsey Fire - возле окресностей Лос-Анджелеса.
Напомним, лесной пожар под названием Camp Fire начался в четверг, 8 ноября, около 6:30 утра по местному времени.