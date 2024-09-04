Кількість загиблих у результаті удару рф по Полтаві зросла до 52 - ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві 3 вересня загинуло 52 людини, 271 поранено. Рятувальні роботи тривають, залучено понад 200 рятувальників та 50 одиниць техніки.
Через ракетний удар по місту Полтава 3 вересня загинуло 52 людини, 271 людина поранена. Про це заявили розповів речник ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"В нас всю ніч тривала робота, працювали рятувальники, була організована позмінна робота. Наразі в нас цифри такі, що 52 загиблих. Близько другої ночі знайшли тіло людини. І 271 людини отримали травми. Роботи тривають. Понад 200 рятувальників працюють на місці, понад 50 одиниць техніки, в тому числі важкої інженерної техніки. Зараз активно долучені кінологи з собаками і проводяться роботи саме в середині будівлі", - сказав Хорунжий.
Нагадаємо
Російські війська вчора, 3 вересня, завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.
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