Количество погибших в результате удара рф по Полтаве возросло до 52 - ГСЧС

Из-за ракетного удара по городу Полтава 3 сентября погибло 52 человека, 271 человек ранен. Об этом заявили рассказал спикер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"У нас всю ночь продолжалась работа, работали спасатели, была организована посменная работа. Сейчас у нас цифры такие, что 52 погибших. Около двух ночи нашли тело человека. И 271 человек получили травмы. Работы продолжаются. Более 200 спасателей работают на месте, более 50 единиц техники, в том числе тяжелой инженерной техники. Сейчас активно привлечены кинологи с собаками и проводятся работы именно внутри здания", - сказал Хорунжий.

Напомним

Российские войска вчера, 3 сентября, нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.

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