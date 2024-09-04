Количество погибших в результате удара рф по Полтаве возросло до 52 - ГСЧС
Киев • УНН
В результате ракетного удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября погибли 52 человека, 271 ранен. Спасательные работы продолжаются, привлечено более 200 спасателей и 50 единиц техники.
Из-за ракетного удара по городу Полтава 3 сентября погибло 52 человека, 271 человек ранен. Об этом заявили рассказал спикер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
"У нас всю ночь продолжалась работа, работали спасатели, была организована посменная работа. Сейчас у нас цифры такие, что 52 погибших. Около двух ночи нашли тело человека. И 271 человек получили травмы. Работы продолжаются. Более 200 спасателей работают на месте, более 50 единиц техники, в том числе тяжелой инженерной техники. Сейчас активно привлечены кинологи с собаками и проводятся работы именно внутри здания", - сказал Хорунжий.
Напомним
Российские войска вчера, 3 сентября, нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.
Байден відреагував на трагедію в Полтаві: засудив атаку рф "найрішучішим чином" 4 сентября 2024, 06:02 • 102652 просмотра